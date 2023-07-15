كافة الخدمات بالمجان.. عاطف الشيتاني يعدد مزايا المبادرات الصحية الرئاسية

قال عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن المبادرات الصحية الرئاسية تاتي في سياق خطة متكاملة تقوم بها وزارة الصحة، منوها بأن تلك المبادرات لها بعد إنساني واجتماعي وصحي.

وأضاف عاطف الشيتاني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، منوها بأن وزارة الصحة تكثف جهودها لحماية صحة المواطنين، منذ الصغر.

وأكمل: وزارة الصحة توفر علاج لغير القادرين، من أجل تعزيز صحة الاسر الاكثر احتياجا، مؤكدا على ان كافة الخدمات الصحية المقدمة تتم بالمجان تماما ولكل المواطنين.

واسترسل: وزارة الصحة تمتلك خبرة في تقديم الخدمات بجودة كبيرة وعالية، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي قطاع الصحة والمبادرات اهتماما كبيرا.

