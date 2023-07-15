أول قرار عقب العثور على أنثى دولفين نافقة بشاطئ مصيف بلطيم

قرَّرت الجهات المختصة في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وزارة البيئة، اليوم، نقل أنثى دولفين نافقة جرى العثور عليها بشاطئ مصيف بلطيم، إلى محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعلمية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك عقب تلقي محافظ كفر الشيخ، إشارة تفيد بالعثور على أنثى دولفين نافقة، بشاطئ مصيف بلطيم، طولها 215 سم، ومساحة محيطها 70 سم، مصابة في منطقة البطن، وجرى إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

في سياق متصل، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته إلى المختصين والجهات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بمعرفة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وقالت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان رسمي، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب، من معهد علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة.

من جانبها، قرَّرت اللجنة نقل أنثى الدولفين المعثور عليها إلى محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيداً لمعرفة سبب النفوق، وتحنيطها، وتعظيم الاستفادة منها وفقاً للإجراءات القانونية والعلمية المتبعة في ذلك الشأن.