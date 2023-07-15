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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد حجاج يوضح أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشارك في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بإعتباره رئيسًا لقمة المناخ COP27، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، والتي اتخذت قرارا هاما بمحاولة تعويض الدول الأفريقية عن الأضرار التي تأثرت بها نتيجة التغيرات المناخية. 


وأضاف حجاج، خلال مداخلته الهاتفية على قناة"إكسترا نيوز"، أن نصيب القارة الأفريقية من الانبعاثات الضارة التي تؤدي إلى تغير المناخ لا يزيد على 3% فقط، وأن المسؤول الأول عن ذلك هي الدول المتقدمة اقتصاديًا نتيجة الانبعاثات الكربونية الصناعية.

 

وأوضح أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى التباحث حول منطقة التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، والتي أقرت تحت رئاسة الرئيس السيسي، عندما كان رئيسًا للاتحاد الأفريقي، والذي دعا خلالها إلى عقد اجتماعات نصف سنوية مع المنظمات الأفريقية الاقتصادية، والتي من أهمها منظمة "الكوميسا".

أحمد حجاج السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة المناخ COP27 التغيرات المناخية

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