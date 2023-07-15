تراجع أسعار الذهب عالميًا لسبب واحد

دفعت أسعار الفائدة المتوقع أن يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تراجع أسعار الذهب خلال التداولات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تراجع الذهب، مع ظهور إشارات على تباطؤ التضخم هذا الأسبوع ، بعض الآمال بتوقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأنهى الذهب جلسة التداولات عند 1،964.4 دولارًا للأونصة، لكنه ارتفع بنسبة 1.65% في أفضل أسبوع له منذ أبريل.

وسجلت السبائك أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في وقت سابق، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

دفع ذلك بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وارتفعت العوائد القياسية في الولايات المتحدة، مما يجعل الذهب، أقل جاذبية للمستثمرين، مما يقلل الطلب عليه نسبيًا.