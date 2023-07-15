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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاجاني يخلف برلسكوني على رأس حزب فورزا إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي السابق أنطونيو تاجاني خليفة برلسكوني

انتخب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم السبت لرئاسة حزب فورزا إيطاليا المحافظ الذي أسسه قبل 29 عاما سيلفيو برلسكوني الذي توفي الشهر الماضي.

تم تعيين أنطونيو تاجاني ، البالغ من العمر 69 عامًا ، بالإجماع من قبل المجلس الوطني لـ Forza Italia ، وهو تشكيل ينتمي إلى الائتلاف الحكومي ولكنه لم يعد القوة المهيمنة لليمين الإيطالي.

ولا يتمتع المفوض الأوروبي السابق في بروكسل ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في إيطاليا بسمعة أو شعبية سيلفيو برلسكوني ، رجل الأعمال ورئيس المجلس ثلاث مرات.

وقال الزعيم الجديد لـ Forza Italia أمام الممثلين المحليين والوطنيين والأوروبيين المنتخبين لحزبه المجتمعين في روما: 'إنني أتلقى ميراثًا شبه مستحيل'.

وأضاف أمام صورة ضخمة لسلفه 'ليس من السهل قيادة حركة سياسية كان سيلفيو برلسكوني زعيمها لما يقرب من 30 عاما'.

بدأ أنطونيو تاجاني في أن يكون ناشطًا في تشكيل ملكي صغير في الثمانينيات قبل أن ينضم إلى فورزا إيطاليا عندما تم إنشاؤها في عام 1994 وأصبح المتحدث باسم سيلفيو برلسكوني عندما تولى الأخير رئاسة الحكومة في نفس العام.

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