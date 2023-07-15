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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها

ميرنا هشام
ميرنا هشام

أثارت الفنانة الشابة ميرنا هشام، نجمة برنامج “اراب ايدول” الجدل حول انتحارها، حيث قام متابعوها واصدقاؤها بالدعاء لها بعد مرورها بتلك الازمة، ولم يكشف احد حتى الان عن حالتها الصحية.

 

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “في ايه صحيح ميرنا انتحرت ؟! ..  مش عارفه أوصلها ومحدش بيرد عليا”.

و"بجد زعلتيني عليكي يا ميرنا ليه تعملي كدا في نفسك  دا انتي ليكي مستقبل جميل .. الانتحار عمره مكان حل"، وغيرها من التعليقات.

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يذكر أن طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه شفت والتى يقدمها لأول مرة مع المطربة الشابة ميرنا هشام، وتحمل أسم شفت.

أغنية شفت من كلمات منة عدلى القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف مكاوي، وتم طرحها على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للاغنية كما روجت لها ميرنا من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

 يذكر أن حل الفنان هيثم شاكر، ضيفا ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة بقناة أون، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية والفنية.

ميرنا هشام
ميرنا هشام
ميرنا هشام
ميرنا هشام
ميرنا هشام
ميرنا هشام
ميرنا هشام الفنانة الشابة ميرنا هشام أراب آيدول عزيز الشافعي يوتيوب الفيسبوك

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