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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات تكشف مفاجأة بشأن إتهام روان عليان نجمة أراب إيدول بخطف صغيرتها

روان عليان
روان عليان

إستكملت نيابة مدينة نصر في القاهرة التحقيقات في إتهام روان عليان نجمة آراب إيدول بخطف طفلتها وتعريض حياتها للخطر، وطلب طليقها بمنع سفر صغيرتها إلى خارج البلاد، حيث تسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما إستمعت لأقوال محامي روان نجمة أراب ايدول.

 

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التحريات: روان عليان سافرت بطفلتها للخارج 

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، أن الفنانة روان عليان نجمة أراب ايدول سافرت بطفلتها إلى خارج البلاد بدون علم زوجها، حيث تبين أنها فلسطينية الأصل وتحصلت على الجنسية المصرية في عام 2012، وذلك في البلاغ المقدم من طليقها بشأن واقعة سفرها خارج البلاد بصغيرتها مايا دون موافقة طليقها وإتهامه لها بتعريض حياة الصغيرة للخطر.

وإستمتعت النيابة العامة في القاهرة لأقوال دفاع روان نجمة أراب ايدول، وأكد على أنها حاصلة على حكم من المحكمة بسفر الطفلة مايا إبنتها الصغيرة برفقتها للخارج، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقال محامي روان خلال تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن طليق روان عليان غير مصري، ويحمل جنسية عربية، حيث طلبت النيابة الإستعلام من الجوازات والهجرة عن جنسية والد الطفلة طليق روان، وذلك في التحقيقات التي تجريها لإتهامه لها بخطف الطفلة وتعريض حياتها للخطر.

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تفاصيل إتهام طليق روان عليان لها

وتقدم طليق روان عليان ببلاغ للنائب العام قيد برقم 915 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان شرق القاهرة، يتهم فيه روان عليان نجمة أراب ايدول - فلسطينية الأصل بخطفها لإبنتهما مايا وتعريض حياتها للخطر، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الواقعة، وقال طليق روان أنه تم إستصدار أمر وقتي بمحكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بمنع إبنته مايا من السفر خارج مصر، وتم تسليم الأمر لطليقته روان لتنفيذه والإعمال بمقتضاه، كما تم رفض أخر تظلم قدمته روان، حتى فوجئ بقيامها بالسفر وبرفقتها الطفلة الصغيرة إلى الخارج بدون موافقته.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت باعتبار الدعوى رقم 2386 لسنة 2021 المقامة من الفنانة روان عليان نجمة أراب ايدول ضد طليقها سامر خليل، كأن لم تكن، بشأن تظلمها من قرار قاضي الأمور الوقتية رقم 708 لسنة 2021 بمنع ابنتهما مايا من السفر خارج البلاد، وثابت بالحكم أن وكيل الفنانة لم ينفذ ما أمرت به المحكمة بعد قيامها بتعجيل الدعوى 2386 لسنة 2021 أسرة أول مدينة نصر من الوقف الجزائي الأمر الذي قضت معه المحكمة بإعتبار دعواها كأن لم تكن.
 

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