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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

11 أغسطس .. إليسا تحيي حفلا غنائيا بمهرجان العلمين

اليسا
اليسا

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس المقبل، وذلك ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

 

ومن المقرر أن تقدم اليسا، عدد من الاغاني الغنائية الشهيرة الخاصة بها التي يتفاعل معها الجمهور ويحبها.

 

يذكر أن حققت الفنانة إليسا، اكثر من 4 ملايين مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب بتمايل على الـ  Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال.

بتمايل على الـ Beat.. إليسا تقترب من 4 ملايين مشاهدة بكليبها

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

تقول كلمات أغنية بتمايل على الـ  Beat :"وسط الناس  وحيده مفيش ولا حاجه جديده .. عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه .. وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه .. عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه  .. و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش".

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش .. طول  الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر .. مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر .. و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني .. وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني".

 

ألبوم إليسا 


من جهة أخرى، تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.

إليسا الفنانة اليسا العلمين مهرجان العلمين فاعليات مهرجان العلمين الجديدة Beat عزيز الشافعي

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