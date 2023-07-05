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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

صدى البلد

اعتادت الفنانة إليسا على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 

وشاركت إليسا الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور من كليب "بتمايل على الـ Beat" التي طرحتها النجمة اللبنانية إليسا مؤخرًا.

 

وظهرت إليسا طول فترة الكليب بإطلالتين لامعتين من تصميم نيكولا جبران، جاءت الأولى بفستان مزود بـFringe "شراشيب"، قصير، وهذا ما ظهرت به في أغلب مشاهد الكليب.

 

وتتميز إليسا  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد اليسا،  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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الفنانة اليسا اللبنانية إليسا النجمة اللبنانية إليسا النجمة اللبنانية

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