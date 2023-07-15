بحضور يوسف الشريف .. إنجي علاء تحتفل بخطوبة شقيقتها

احتفلت الكاتبة إنجي علاء، بخطوبة شقيقتها على شاطئ البحر بحضور زوجها الفنان يوسف الشريف وسط حضور عدد من أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني.

وروج الفنان يوسف الشريف، لعمله الدرامي بموسم رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر يوسف الشريف البوستر الرسمي لمسلسل “الراكون”، وعلق كاتبًا: “يارب يبقى خير”.

وكشفت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، سبب خروج مسلسلها من موسم دراما رمضان 2023.

قالت إنجي علاء في تصريحات خاصة لبرنامج et بالعربي :" مستسلمش.. أنا عملت اللي عليا وكتبت المسلسل لكن معرفش ليه خرج من الموسم.. يمكن ظروف إنتاجية .. الخطة الإنتاجية كلها اتغيرت".

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كشفت إنجي علاء عن تحضيرها لعمل جديد إيضا إلى جانب كتابة رواية، فيما يحضر يوسف الشريف لعمل مختلف عما كان مقررا أن يخوض به دراما رمضان العام الحالي.

وحصل الفنان يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل لعام 2021 من مهرجان نجم العرب.

أحدث اعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، بطولة، أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

خطوبة شقيقة انجي علاء

خطوبة شقيقة انجي علاء