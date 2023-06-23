الراكون.. يوسف الشريف يروج لمسلسله في رمضان 2024

روج الفنان يوسف الشريف، لعمله الدرامي بموسم رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر يوسف الشريف البوستر الرسمي لمسلسل “الراكون”، وعلق كاتبًا: “يارب يبقي خير”.

يذكر أنه نفى الفنان يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما تردد حول استعداده لتقديم مسلسل بعنوان 7 ثواني للمخرج أحمد نادر جلال.



وكتب يوسف الشريف تعليقا على الخبر المتداول أنه خبر غير صحيح، مؤكدا أنه لم يستقر حتى الآن على مسلسله الجديد.





يوسف الشريف يغيب عن دراما رمضان

وغاب الفنان يوسف الشريف عن دراما رمضان لمدة عامين متتاليين حيث أن أخر أعماله فى رمضان كان مسلسل يحمل أسم كوفيد 25 وينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.