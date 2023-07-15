أسسته مصر وفرنسا | الاتحاد من أجل المتوسط يحتفل بـ عيد إطلاقه

يشارك برنامج بصراحة الإتحاد من أجل المتوسط ذكرى تأسيسه الخامسة عشرة.

ويلتقى برنامج بصراحة حصريا مع السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وأعضاء الأمانة العامةً للاتحاد لنتعرف على ابرز المهام والتحديات التى يقوم بها الاتحاد من اجل المتوسط وكيف يتمً تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ cop27 الذى استضافته مصر العام الماضى.



كما يلتقى البرنامج بجلوسمينا فيجلوتى نائب رئيس بنك الاستثمار الاوربى لتتحدث عن دعمها لمشروعات دول الإتحاد من أجل المتوسط بصفة عامة ولدعمها للمشروعات المصرية بصفة خاصة.

مصر وفرنسا اسسا الاتحاد من اجل المتوسط عامً٢٠٠٨ ليكون بمثابة كيان لتكامل والتعاون بين كل الدول التى تطل على البحر المتوسط.



ويقدم البرنامج حلقات خاصة على مدى أسبوعين من داخل مقر الإتحاد من أجل المتوسط فقط وحصريا على قناة الحياة الجمعه السابعه مساء.