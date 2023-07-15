غدًا.. استئناف شيرين عبد الوهاب على تغريمها 5 ملايين جنيه

تنظر محكمة عابدين غداً الأحد، استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا.

واتهمت شركة روتانا، شيرين بعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصور 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كشف عن آخر تطورات الخاصة بقضية شيرين مع شركة روتانا والتى مازالت داخل اروق المحاكم.

وقال حسام لطفى فى تصريح خاص لصدى البلد: لم يتم التصالح بعد ومن المقرر أن تقام الجلسة القادمة فى 16 يوليو.

وأضاف حسام لطفى: ان القضية قد تم تأجيلها من يوم 21 مايو لجلسة مرافعة.

شيرين عبد الوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة قائلة :" كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " .