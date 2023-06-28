نكلّم شيرين آه يا ليل| آخر محادثة في حياة علاء ولي الدين

أحيا المخرج مجدى الهوارى ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين كاشفا عن الساعات الأخيرة فى حياته.

وكتب مجدى الهوارى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" وكأنه امبارح !! زي النهارده من عشرين سنة مات صديق عمري #علاء_ولي_الدين الله يرحمه ومازلت في انتظار مكالمته الي الان قمت يومها من النوم اول يوم العيد علي الخبر الصادم كنت نايم .. وكأنه امبارح كان صوته قبل مانام اخر حاجة سمعتها يومها".

وأضاف مجدى الهوارى:" وآخر جملة قالها يا مجدي .. محتاج انام انا راجع من رحلة طويلة ومتعبة .. عايز اشوفك احكيلك .. هصحي من النوم علي صلاة العيد أضحي واكلمك .. واشوفك انت وحشني جدا و لو صاحي خدني نتفرج علي فيلمك الجديد في البدري اول حفلة زي مانعمل.. الفيلم كان ( ميدو مشاكل ) طبعا وديه كانت طقوس بنعملها دائما انا وهو في كل فيلم ينزل ندخل حفلة 10 صباحاً في الروقان ! وقالي ونكلم احمد عبدالله واحمد حلمي علشان اباركلهم وكمان نكلم شيرين اه ياليل.

وتابع :"وقاعدنا نضحك جامد جداً في التليفون ويحكيلي عن كواليس تصويره في البرازيل فيلمه الجديد ( بالعربي تعريفه ) اخراج عمرو عرفه وانتاج طارق صيام وقالي قد ايه تعب في التصوير هناك ويحكيلي ان الشغل طالع حلو ".

وأوضح :"والرحلة الطويلة اللي كان نفسه يطلب فيها مرة واحدة بس ( مربه فراولة ) من الفندق بس مكنش عارف اسمها ايه بالبرازيلي وانه قد ايه مفتقد كواليس شغلنا مع بعض ! طبعاً لان ده كان اول فيلم يعمله مع منتج تاني بعد #عبود و #الناظر #وابن_عز اللي كان حظي حلو اني اعمله اهم ثلاث افلام حياته و البطولة المطلقة ده غير فوازير ابيض واسود الجزء التاني طبعاً."

واستطرد؛" وقمت من النوم عرفت انه توفي بعد ما ضحي وعمل كل الخير واطمن علي امه واخواته .. وفضلت مش مصدق كتير ولا عايز اصدق ويومها نزل الفيلم ميدو مشاكل اول حفلة اللي مفروض نروحها سوا ونجح وجاب اعلي ايراد يوم في تاريخ السينما في افلام العيد وبقت الناس تكلمني تقولي البقاء الله في صديقك علاء ولي الدين .. والف مبروك علي فيلم ميدو مشاكل لاحمد حلمي ومكنتش الحقيقة برد علي الاولي ! ولا التانية !

كنت مذهول وفضلت والله في الحالة ديه كتير وفضلت انتظر انه يقوم من النوم ويكلمني زي ماوعدني من يومها الله يرحمه ويحسن اليه الفاتحة اتاخر تليفونك يالول!! عشرين سنة .