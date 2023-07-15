تعرف على رقم قميص ميسي مع إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم السبت، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي كان قد صرح في وقت سابق أنه اختار اللعب لـ إنتر ميامي، رافضًا عرضي الهلال السعودي، برشلونة الإسباني.

إنتر ميامي رحب بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، كما أعلنوا أنه سيرتدي القميص رقم 10 مع الفريق.

وسيتم تقديم ميسي لاعبًا جديدًا للفريق فجر يوم الإثنين المقبل.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر لأول مرة في مسيرته مع منتخب الأرجنتين.

ورحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان، حيث أكد أنه لم يكن يشعر بالراحة في فرنسا عما كان مع برشلونة في إسبانيا.

والتحق بميسي في إنتر ميامي الأمريكي، زميله السابق سيرجيو بوسكيتس، ليتزاملا من جديد في الملاعب بعدما كانا متواجدان معًا في برشلونة.