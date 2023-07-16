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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حجر إيجابي.. محمد رياض وعائلته يدعمون نجلهم عمر في أول كتاباته الفنية

صدى البلد

عقد نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، عرضًا لفيلم "حجر إيجابي" والذى أعقبه ندوة بحضور صناعهم وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حضر الندوة التي ناقشت الفيلم، نخبة من الفنانين والمخرجين وعلى رأسهم الفنان محمد رياض بطل فيلم "حجر إيجابي"، وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، ونجله عمر محمد رياض مؤلف الفيلم والمشارك فيه أيضًا، والفنانة القديرة شهيرة "جدة الفنان الشاب عمر محمد رياض"، الكاتب عمرو محمود ياسين، والفنان محمود ياسين "جونيور"، والفنانة سهر الصايغ، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

تدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلى جلسة علاج نفسي ويبدأ في أول رحلة العلاج إلى أن تتحسن حالة صديقه النفسية.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

محمد رياض حجر إيجابي محمد رياضة و عائلته الفنان محمد رياض

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