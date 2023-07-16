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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة : عادل إمام فنان كبير أتمنى العمل معه.. وهذا أفضل أدواري

درة
درة

كشفت النجمة درة عن دورها المفضل في الدراما ؛ وذلك بعد أن ردت على سؤال متابع على إنستجرام.

وردت درة عبر سؤال عن أكثر الأدوار التي تفضلها لترد: " دور سماح في العار من أفضل ادواري ".

وجاء سؤال من أحد متابعيها، وهو هل تريدين العمل مع الفنان عادل إمام، ردت قائلة: الزعيم أتمنى أكيد أشتغل معاه لأنه نجم وفنان كبير.

وجاء سؤال من متابع آخر، وهو لو مكنتيش ممثلة نفسك تكوني إيه، لترد قائلة: مخرجة أو مصممة أزياء.

درة:

طرحت الفنانة درة، سؤالا للمتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “ثريدز”.

وكتبت درة: “ايه الفرق بين هنا وتويتر ؟ مش شايفة الفرق بصراحة..”.

يذكر أنه شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا أبيض قصيرا يشبه السندريلا، واعتمدت على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وهنأت درة متابعهيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت لهم رسالة غامضة.

وكتبت الفنانة: "عيد سعيد، يتأكد لي مع كل صباح، أن هذه الحياة رغم كل شيء بها ما يستحق الحياة، كل عام وأنتم العيد لأحبابكم".

درة عادل إمام

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