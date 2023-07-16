أبو المجد مصطفى: الأهلي يحتاج التعاقد مع مهاجم قبل التفكير في بيع "شريف"

علَقَ أبو المجد مصطفى نجم النادي الأهلي السابق على الأنباء التي تتردد بشأن رحيل مهاجم الفريق محمد شريف إلى نادي فاتح كاراجمرك التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال أبو المجد مصطفى في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :أرفض رحيل محمد شريف في هذا التوقيت ، فاللاعب رغم قلة مشاركاته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، إلا أنه من هدافي الفريق ، وأرفض رحيله إلا في حال إتمام التعاقد مع مهاجم سوبر يليق بمكانة القلعة الحمراء ".

الأهلي يستعد للمقاولون

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات مكثفة على هامش المران الجماعي.

اختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.