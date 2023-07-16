دخول حفلة ديسكو مصر بالعلمين مجاني.. فيديو

قالت ملك العشيري، المدير العام، العضو المنتدب لشركة council masters، إن العلمين يتوفر بها العديد من الكافيهات والمطاعم التي تناسب كل الفئات أو الشرائح العمرية، موضحة أن فعاليات المهرجان تتيح لمختلف الفئات المشاركة بالمهرجان بشكل مجاني تماما.

وأشارت ملك العشيري، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، إلى أن حفلة ديسكو مصر التي ستُقام يوم السبت القادم بمدينة العلمين سيكون دخولها بالمجان، مضيفة أن الاستعراضات التي ستقام على النافورة الراقصة ستكون متاحة بدون رسوم دخول.

بشكر الرئيس السيسي على نظرته الثاقبة

وأوضحت ملك العشيري، أن كل فئة عمرية أو شريحة اجتماعية ستمتع بما يناسبها من ترفيه أو تنزه.

ووجهت الشكر للجهات المعنية على التكاتف لتطوير العلمين، خاتمة: "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على نظرته الثاقبة لإقامة مدينة العلمين الجديدة".

