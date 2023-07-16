ياسمين صبري تكشف عن سر الحفاظ على بشرتها

وجهت الفنانة ياسمين صبري نصيحة للفتيات من خلال الرد علي سؤال احد المتابعين وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و جاء السؤال كالاتي : افضل نصيحة للحفاظ علي البشرة ،فيما ردت ياسمين صبري :ناموا بدري و كتير.

آخر أعمال ياسمين صبري

أما عن آخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.