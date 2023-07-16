عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل صد هجوم مسيرات أوكرانية على شبه جزيرة القرم

علم روسيا
علم روسيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت فجر اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة 7 مسيرات وزورقين غير مأهولين على مواقع في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من الساحل، بينما تم تعطيل 5 طائرات بدون طيار أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى أهدافها.

وفي الجزء الشمالي من البحر الأسود أيضًا، رصد زورقان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية وتم تدميرهما بنيران سفن حماية المنطقة المائية.

وذكر البيان أن هذا الهجوم الفاشل لم يخلف إصابات أو أضرار.

وزارة الدفاع الروسية كييف هجوم سيفاستوبول شبه جزيرة القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

ترشيحاتنا

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

فى ذكرى وفاة الشيخ السيد متولي.. أبرز المحطات في حياة عمدة القراء

ماتوا في أحضان بعض.. الكهرباء تغتال أم وابنتها في الغربية| تفاصيل مؤلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ