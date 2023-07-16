برلماني: الدعم الإقليمي والدولي للبيان الختامي لقمة القاهرة يكفل إنهاء الأزمة السودانية

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الترحيب الاقليمى والعربى والافريقية والدولى بالبيان الختامي الصادر عن «قمة دول جوار السودان» التي عقدت في القاهرة، والذي أكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بمثابة دليل قاطع على نجاح هذه القمة وتقدير كبير للدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اجل التوصل لحلول سلمية للأزمة السودانية.

وطالب " سليم " فى بيان له اصدره اليوم من جميع الاطراف والقوى السودانية الالتزام التام بما جاء من بنود مهمة فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان وتكثيف العمل اقليمياً وعربياً وافريقياً ودولياً على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

مؤكداً أن انهاء الأزمة داخل السودان يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية بما يعزز استقرار السودان ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر نجحت فى وضع الأزمة السودانية فى بؤرة الاهتمام العالمى وهى ما يتطلب من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة الرؤية المصرية لانهاء الازمة السودانية لتحقيق الاستقرار والامن داخل السودان والحفاظ علي مقدرات الشعب السودانى ، مؤكداً أن الكرة الان اصبحت فى ملعب الاطراف والقوى السياسية بالسودان الذين يتحتم عليهم تغليب المصالح العليا للسودان والاستجابة الفورية للبيان الختامى الصادر عن قمة دول جوار السودان.