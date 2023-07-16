مئات من القوات متواجدون.. بولندا تراقب وصول فاجنر إلى بيلاروسيا

أعلنت بولندا، اليوم الأحد، أنها تراقب عن كثب وصول قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسئولون أوكرانيون وبولنديون أمس، السبت، إن مقاتلين من مجموعة فاجنر وصلوا إلى بيلاروسيا قادمين من روسيا، وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن القوات كانوا يدربون جنود البلاد جنوب شرقي العاصمة.

وقال أندري ديمشينكو، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية، في بيان على تطبيق “تيلجرام”: “فاجنر في بيلاروسيا”.

وأوضح مصدران مقربان من المقاتلين لوكالة “رويترز" أن بعض مقاتلي فاجنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء على الأقل.

من جانبه، قال نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، إن وارسو لديها تأكيد أيضًا على وجود مقاتلات فاجنر في بيلاروسيا.

وأضاف زارين على حسابه بموقع “تويتر”: "قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي".