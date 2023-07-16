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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري: النوم بدري سر الحفاظ على البشرة.. وطرح «أبونسب» الشهر المقبل

صدى البلد

ردَّت الفنانة ياسمين صبرى على عدد من الأسئلة، من متابعيها عبر خاصية «Ask»، من خلال حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

وطرح أحد المتابعين لياسمين صبري سؤالا قائلا :" ليه وصفتى ان البنت الصيدلانية بنت غلبانة ومتبهدلة؟ 

وردت ياسمين صبرى :" عشان هى غلبانة أضحك عليكوا يعنى.

فيما طرح أحد المتابعين سؤالا قائلا:" أفضل نصيحة للحفاظ على البشرة؟

لترد ياسمين صبرى :" ناموا بدرى وكتير".

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن موعد طرح فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام.

وردت ياسمين صبري على سؤال احد متابعيها وقالت ياسمين صبري :" الشهر الجاى.. شهر ٨".

وتداول مستخدمو الفيسبوك صورا للفنانة ياسمين صبري، خلال زيارتها السعودية وحضورها العرض الخاص لفيلم البعبع . 

وأشعلت ياسمين صبري، قاعة العرض خلال حضورها وسط الجماهير.

وارتدت ياسمين صبري، إطلالة بسعر خرافي، حيث اعتمدت خلال ظهورها بإطلالة كاجوال أنيقة، من قميص بطباعة الحمار الوحشي باللون البيج والأبيض، من تصميم دار أزياء Balmain، يصل سعره إلى 1390 يورو، أي ما يعادل 46 ألف و700 جنيه. 

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية. 

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع. 

الخاص لفيلم البعبع الفنانة ياسمين صبري الفنان محمد امام ياسمين صبري محمد عبد الرحمن

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