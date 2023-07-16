مصرع شاب انقلبت دراجته البخارية بالطريق الإقليمي بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر إنقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق ديرب نجم الإقليمي وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من ديرب نجم بإستقبال "السعيد ع م" 18 سنة مقيم ديرب نجم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق ديرب نجم الإقليمي وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.