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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث ميكروباص بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتل توار بالطريق الإقليمي اتجاه بنها قبل كارته الصنافين.

 وتم نقل المصابين إلي مستشفي السعديين بمنيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بمنيا القمح بإستقبال كلا من "محمود ع ا" 35 سنة و"عمرو ش ا" 34 سنة و"كرم ا م" 37 سنة و"احمد م ع" 26 سنة و"عمرو ع ا" 36 سنة و"محمود م ط" 40 سنة و"خالد ع ص" 51 سنة و"اسلام ص ع" 36 سنة و"احمد ا ا" 37 سنة مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث حادث تصادم سيارة ميكروباص بتل توار بالطريق الإقليمي إتجاه بنها قبل كارته الصنافين وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين بمنيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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