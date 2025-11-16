كامل الوزير: الإنتهاء من تطوير 6 موانئ خلال عامين

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أنه تم الإنتهاء من إنشاء 6 كيلومترات ارصفة في 2018، وقد بدأنا بالفعل العمل في الساحات الخلفية لتلك الارصفة، واليوم كلها تقريبا بدأت في العمل وعليها مستثمرين.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تقوم به الهيئة الهندسية في تطوير الموانئ سيتم العمل فيها باحدث نظم التكنولوجيا، مؤكدا أنه خلال عامين على الأكثر سيتم تطوير 6 موانئ.

وتابع وزير النقل والصناعة، أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيراً إلى أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.