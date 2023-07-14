بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وربع نقل بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي واخري ربع نقل بالطريق الإقليمي العاشر اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من "مصطفى ز ب" 39 سنة سائق مقيم المنصورة مصاباً بكدمات بالجسم و"حسام م م" و"عربانو ا ع" و"احمد س ع" و"ياسر ا ا" و"محمد ط ا" و"حامد ح س" مصابين بكدمات وكسور وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي واخري ربع نقل بالطريق الإقليمي العاشر اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.