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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه فيما اصيب 11 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية -طريق مفارق الشرطة اتجاة القنطرة وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقبال "رجب ا ا ا" 50 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم استقبال 11 شخص مصابين بجروح متهتكة بالجسم وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية -طريق مفارق الشرطة اتجاة القنطرة وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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