ضبط 60 طن مستلزمات تستخدم في معالجة المياه والمنظفات مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم (١٢٢٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مسئول عن مخزن الشركة الشرقية للكيماويات بالمنطقه الصناعية انشاص الرمل لإدارة نشاط بدون ترخيص وضبط 60 طن مستلزمات إنتاج ومواد خام المستخدمه في معالجة المياه والمنظفات ،ومستلزمات انتاج بدون فواتير ومجهولة المصدر، وإدارة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر رقم ١٠٦٧٠ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه اولاد مهنا لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع وتحرير محضر رقم (١٠٦٧١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل منظفات بناحيه كفر ابراهيم لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

كما تم تحرير محضر رقم (١٠٦٧٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحيه كفر ابراهيم لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع وتحرير محضر رقم (١٠٦٧٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه كفر ابراهيم لعدم وجود شهاده صحية سارية.