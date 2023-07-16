8 أغسطس .. فرقة جدل تحيي حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوي

تستعد فرقة جدل الأردنية لإحياء حفلًا غنائيًا ، يوم 8 أغسطس المقبل بساقية الصاوى، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وحدد ساقية الصاوى التذاكر بسعر 350 جنيها.

حذفت الشركة المسئولة عن توزيع أغنية ليه بيداري لـ الفنانة روبي، ريمكيس الأغنية، وهو ما تسبب في تبادل التدوينات على تويتر بين الفرقة الأردنية “جدل” والفنانة روبي.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لمطرب فرقة جدل الأردنية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، حذف ريميكس أغنية ليه بيداري من على اليوتيوب، الذي سبق وأن قدمته في حفل ريد بل ساوند كلاش في عام 2019، قائلة: روبي أو شركة التوزيع شالت ليه بيداري كده، إعادة توزيع جدل من اليوتيوب ليه تعملي كده يا روبي شو أكاونتها أعملولها تاج.

وعلى الفور علقت الفنانة روبي على حذف أغنية ليه بيداري بإعادة توزيع فرقة جدل الأردنية من على اليوتيوب، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: يا جماعة أنا مليش علاقة خالص بمسح ريمكس ليه بيداري، ده أنا نفسى كنت بسمع الريمكس بتاعكوا أكتر من أغنيتى

ورد عليها المطرب محمود ردايدة عضو فرقة جدل الأردنية قائلًا: يبقى نحل الموضوع بالاستوديو واستضافة بأغنية.



فرقة جدل الأردنية:

وتعد فرقة جدل واحدة من أهم فرق الروك في الأردن والوطن العربي، ونالت شهرة واسعة مع عام 2014، وبدأوا مشوارهم الفني بإعادة توزيع أغنية التوبة التي قدمها الفنان عبد الحليم حافظ على طريقة الروك، وطرحت الفرقة حتى الآن 3 ألبومات فقط، ولديهم مجموعة كبيرة من أبرز الأغاني ومنها يومين وليلة التي حققت نجاحًا كبيرًا، ووصلت عدد مشاهداتها إلى 4 مليون و700 ألف، وفيديو كليب أغنية أنا بخاف من الكومنتمينت الذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، ووصل عدد مشاهداته إلى 7 مليون و200 ألف.



