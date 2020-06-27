فرقة جدل تقدم أكبر حفلاتها الأون لاين في مهرجان «وي» الموسيقي

أطلت الفرقة الأردنية جدل على جمهورها المصري والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الأونلاين إبان مشاركتها في مهرجان وي الموسيقي.
ووضعت الفرقة الأردنية الشهيرة لمستها الغنائية في ثالث حفلات الموسم الثاني لمهرجان وي الموسيقي الأونلاين "we online music festival"، عبر تقديم توليفة مميزة من أشهر أغنياتها، مثل "يومين وليلة" و"ماردتش"، و"أنا وانتي".
ويعد مهرجان وي الأونلاين تجربة غنائية هي الأولى والأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، التي تجمع نخبة من أشهر الفرق الموسيقية والفنانين في العالم العربي، منهم الكينج محمد منير ودينا الوديدي وديسكو مصر ووسط البلد ومسار إجباري، بجانب عزيز مرقة والمربع وآخر زفير من الأردن، وذلك لنشر البهجة وسط أزمة فيروس كورونا، الذي أجبر العالم على التباعد الاجتماعي والحرص على البقاء في المنازل التزاما بإجراءات الحجر الصحي لمكافحة تفشي الوباء العالمي.
وتعتبر جدل من أشهر الفرق الغنائية الأردنية وإحدى أيقونات الموسيقى البديلة في العالم العربي، وضع حجر أساسها الفنان والموسيقي محمود ردايدة منذ 17 سنة، وحفرت اسمها بحروف من ذهب في مسامع الجمهور العربي بألبوماتها الثلاثة، "أرابيك روكس" و"الماكينة"، وألبوم "مليون" الذي ظهر للنور منذ أربع سنوات، ومن أشهر أغنياتها "بخاف من الكومتمنت" و"يومين وليلة"، وأطلقت منذ بداية 2020 عدة أغنيات، من بينها "قد ما بنقصك" و"هم وبلا".