فرقة جدل تقدم أكبر حفلاتها الأون لاين في مهرجان «وي» الموسيقي

أطلت الفرقة الأردنية جدل على جمهورها المصري والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الأونلاين إبان مشاركتها في مهرجان وي الموسيقي.





ووضعت الفرقة الأردنية الشهيرة لمستها الغنائية في ثالث حفلات الموسم الثاني لمهرجان وي الموسيقي الأونلاين "we online music festival"، عبر تقديم توليفة مميزة من أشهر أغنياتها، مثل "يومين وليلة" و"ماردتش"، و"أنا وانتي".





ويعد مهرجان وي الأونلاين تجربة غنائية هي الأولى والأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، التي تجمع نخبة من أشهر الفرق الموسيقية والفنانين في العالم العربي، منهم الكينج محمد منير ودينا الوديدي وديسكو مصر ووسط البلد ومسار إجباري، بجانب عزيز مرقة والمربع وآخر زفير من الأردن، وذلك لنشر البهجة وسط أزمة فيروس كورونا، الذي أجبر العالم على التباعد الاجتماعي والحرص على البقاء في المنازل التزاما بإجراءات الحجر الصحي لمكافحة تفشي الوباء العالمي.



