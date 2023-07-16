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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك برصيف بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة -الكوثر وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية .

وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي الصالحية بإستقبال كلا من "أميرة م ع" 17 سنة مقيمة الكوثر مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد م ا" 15 سنة مصابا بكدمات وسحجات و"سحر ن ي" 49 سنة و"ريهام ح م" 22 سنة مقيمين الصالحية الجديدة ومصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة -الكوثر وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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