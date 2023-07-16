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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستماع إلى مشاكل المواطنين بقرى مركز الحسنة

الإستماع إلى مشاكل
الإستماع إلى مشاكل المواطنين بقرى الحسنة

تفقد محمد المغربي سكرتير مجلس مدينة الحسنة،  شمال سيناء، قرية المغفر ، وذلك للاستماع لمطالب المنطقة وإيجاد حلول لها بتكليفات المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة. ،ضمن برنامج الزيارات لقرى المركز ،  في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير كافة احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

سبل الرعاية:

وأكد المغربي ، على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية و بتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات،  وتذليل كافة العقبات لتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

وأوضح سكرتير عام المجلس والمدينة على أنه سيتم بذل جميع المجهودات وستتوالى الزيارات المقبلة لأكثر من قرية وذلك  لعقد لقاءات مع المواطنين، للاستماع لجميع شكاوى المواطنين ، وتلبية كافة مطالب واحتياجات الأهالي بقرى مركز ومدينة الحسنة، لتسهيل سبل المعيشة ،  وتوفير حياة كريمة لهم .

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الحسنة المواطنين قرى مشاكل حياة كريمة

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