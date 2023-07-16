إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسد، إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق ههيا – ابو كبير وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال كلا من "فتوح ع ا" 21 سنة مصابا بكدم بالكاحل الأيسر و"احمد م ع" 17 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد ر م" 17 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق ههيا – ابو كبير وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.