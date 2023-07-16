عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسد، إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق ههيا – ابو كبير وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال كلا من "فتوح ع ا" 21 سنة مصابا بكدم بالكاحل الأيسر و"احمد م ع" 17 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد ر م" 17 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

مصرع شاب انقلبت دراجته البخارية بالطريق الإقليمي بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق ههيا – ابو كبير وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الامنية الطريق الاقليمي النيابة العامة تحرير محضر حادث انقلاب موتوسيكل حادث انقلاب كدمات وسحجات محضر بالواقعة موتوسيكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

ترشيحاتنا

200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

رئيس حديقة الحيوان: لا يمكن المساس بأي شجرة.. والتطوير سيمتد لعام ونصف

مستوطنون يضرمون النيران في محاصل زراعية للفلسطينيين جنوب نابلس

العراق.. القبض على 17 شخصا حاولوا التسلل من الحدود

لأول مرة.. تحركات عسكرية مفاجئة لـ روسيا والصين في بحر اليابان |ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ