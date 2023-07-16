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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما يقوله ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل في لندن

النفط
النفط

ارتفع سعر النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل في لندن ، مع تعافي الطلب على الوقود في الصين وأماكن أخرى ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، وفق ما ذكرت صحيفة جلف نيوز . 

ويحدث هذا في الوقت الذي تستعد فيه تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها في أوبك + لموازنة الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وقال توريل بوسوني ، رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية في باريس ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "نتوقع تشديدًا حادًا في السوق.مع زيادة الطلب بشكل موسمي ، نعتقد أن هناك استمرار في ارتفاع الأسعار في الربع الثالث."

وأمضى مراقبو النفط النصف الأول من العام في خفض توقعات الأسعار. 

و تخلوا عن توقعات أولية للعودة إلى 100 دولار للبرميل في مواجهة النمو الاقتصادي الباهت ، حتى في الوقت الذي بذلت فيه المملكة العربية السعودية جهودًا متكررة لعكس الأسعار بالإنتاج.

ومع ذلك ، تمسك المحللون بوجهة نظر مفادها أن الأشهر الستة المقبلة ستوفر سوقًا أقوى.

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