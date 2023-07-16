هذا ما يقوله ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل في لندن

ارتفع سعر النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل في لندن ، مع تعافي الطلب على الوقود في الصين وأماكن أخرى ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، وفق ما ذكرت صحيفة جلف نيوز .

ويحدث هذا في الوقت الذي تستعد فيه تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها في أوبك + لموازنة الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وقال توريل بوسوني ، رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية في باريس ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "نتوقع تشديدًا حادًا في السوق.مع زيادة الطلب بشكل موسمي ، نعتقد أن هناك استمرار في ارتفاع الأسعار في الربع الثالث."

وأمضى مراقبو النفط النصف الأول من العام في خفض توقعات الأسعار.

و تخلوا عن توقعات أولية للعودة إلى 100 دولار للبرميل في مواجهة النمو الاقتصادي الباهت ، حتى في الوقت الذي بذلت فيه المملكة العربية السعودية جهودًا متكررة لعكس الأسعار بالإنتاج.

ومع ذلك ، تمسك المحللون بوجهة نظر مفادها أن الأشهر الستة المقبلة ستوفر سوقًا أقوى.