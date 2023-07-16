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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف إزاى ترخص المحال بالإخطار من غير متروح مركز التراخيص.. تفاصيل

مراكز تراخيص المحال
مراكز تراخيص المحال العامة

سمح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، للمواطنين بترخيص المحال عن طريق الإخطار دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز تراخيص المحال المنتشرة في المحافظات.

ويشترط للترخيص بالإخطار أن يكون النشاط المراد الترخيص له ضمن الأنشطة التي حددها قانون المحال للترخيص لها عن طريق الإخطار، والتي يبلغ عددها 65 نشاطا.

خطوات الترخيص بالإخطار 

 يقدم المواطن طلب الحصول على ترخيص محال عن طريق التقديم إلكترونيا لطلب الترخيص بالإخطار.

أما الأنشطة التى يسمح لها بترخيص المحال بالإخطار  فيبلغ عددها 65 نشاطا تجاريا، وهي محال بيع الملابس الجاهزة والمستعملة ومحال بيع الخيوط وأدوات الخياطة والخردوات ومحال بيع أدوات السباكة والأدوات الصحية ومحال بيع معدات البناء ومحال بيع الحديد ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحال صيانة الهواتف بأنواعها، وكذلك محال بيع العسل بأنواعه، وأكشاك بيع المشروبات والحلويات ومحال بيع لوازم السبوع والأفراح، ومحال بيع السمن والدقيق والعطارة ومحال بيع الحبوب ومحال بيع المشروبات غير الكحولية ومحال بيع البلح والتمور.

ومحال النجف والزخارف والتماثيل الجاليري، ومحال بيع لعب الأطفال والهدايا ومكاتب الترجمة وخدمات رجال الأعمال والدعاية والإعلان ومحال بيع الورد بأنواعه والإكسسوارات ومحال بيع الأدوات والتجهيزات الطبية.

 

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