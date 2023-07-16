مواطنة تستغيث ابني يحتاج عملية تجميل بـ 180 ألف جنيه ويتعرض للتنمر

استغاثت المواطنة دعاء محمد عطية المقيمة بمركز الحسنية الشرقية في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنقاذ ابنها وعلاجه بعد أن أصيب بورم في المخ ويحتاج لعملية تجميل غي عظام الدماغ.

وقالت في رسالتها:"ابني أصيب بورم في المخ وبعد أداء العملية أصبح يحتاج إلي عملية تجميل في الدماغ تتكلف 180000 جنية، وأكدت أنها لا تمتلك هذا المبلغ الكبير".

وطالبت والدة الطفل المسؤولين بتحمل تكلفة العملية بسبب تعرض إبنها للتنمر من زملائة في المدرسة".

للتواصل مع الشاكية من خلال رقم:

01061332277

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.