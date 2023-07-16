عشان متتخنش في الصيف.. 3 نصائح سحرية للحفاظ على الوزن

قدمت الدكتورة ريهام عز الدين، أخصائي التغذية العلاجية، روشتة سحرية من أجل الحفاظ على الوزن خلال فصل الصيف، مؤكدة أنه يمكن أن يفقد الشخص وزنه الزائد يسهولة خلال فصل الصيف.

وقالت "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، إنه يجب تناول كميات كبيرة من المياه لرفع معدلات الحرق بالجسم، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول كوب من الماء كل ساعة.

ونصحت أخصائي التغذية العلاجية من يقضون إجازتهم على البحر بأن يتناولوا وجبات متوازنة قبل خروجهم للبحر حتى لا يضطروا لتناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي ويُفضل تناول الطعام بكميات معقولة، لافتة إلى أهمية تناول الخضراوات والفاكهة للمساعدة على ترطيب الجسم.

