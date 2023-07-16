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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تتضامن مع كوريا الجنوبية وتعزي في ضحايا الفيضانات

صدى البلد

أعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات، الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

مقتل 33 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في كوريا الجنوبية |فيديو

وكان قد لقي 33 شخصًا مصرعهم وفُقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدت تلك الأمطار إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

الانهيارات الأرضية والفيضانات تقتل 22 شخصا في كوريا الجنوبية

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.

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