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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل 33 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في كوريا الجنوبية |فيديو

صدى البلد

لقي 33 شخصًا على الأقل مصرعهم وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأحد، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وخلال أربعة أيام، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه التي سبّبت أيضا فيضان سد كبير.

وتتعرض كوريا الجنوبية لفيضانات باستمرار خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية، لكن البلاد تستعد لها جيدا وعادة ما يكون عدد القتلى منخفضا نسبيا.
 

كوريا الجنوبية فيضانات يورونيوز الأمطار الموسمية الصيفية توك شو صدى البلد

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