أولى جولاته الخليجية.. رئيس وزراء اليابان يصل إلى السعودية

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، كان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

ويبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، جولة خليجية يستهلها بالسعودية، وتشمل الإمارات، وقطر، يلتقي خلالها قادة البلدان الثلاثة لبحث العلاقات الثنائية، وإطلاق "حوار استراتيجي" مع الرياض.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن كيشيدا من المقرر أن يزور الدول الثلاث خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

وأضاف البيان أن كيشيدا "سيعقد خلال زيارته اجتماعات مع قادة هذه الدول لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل الشئون الإقليمية والدولية، بما في ذلك أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية".

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد اقتصادي، يهدف إلى "توسيع فرص الاستثمار للشركات اليابانية".