الحسم بعد مباراة الأهلي.. علاء عبدالعال: امتلك عروض عديدة للرحيل عن الداخلية

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، إنه سعيد ببقاء فريقه فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، موجها الشكر إلى الإدارة واللاعبين، بعد الفوز أمام أسوان، فى مباراة الجولة الأخيرة وحسم البقاء.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات إذاعية عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الموسم كان شاق للغاية والمباراة الأخيرة أمام أسوان كانت صعبة للغاية، والحمدلله كان الجميع فى كامل تركيزه من أجل حسم البقاء فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف:" أنا أملك العديد من العروض الداخلية والخارجية من أجل الرحيل عن فريق الداخلية، وعروض تدريب قوية، لكن حتي الأن لم أحسم مصيري، وفريق الداخلية هو بيتي، ومازلت حتي اللحظة لم أحسم قراري بشكل نهائي".

وتابع:" أنتظر مباراة الأهلي فى كأس مصر وبعدها سوف أحدد مصيري".