تفعيل دور الوحدات المحلية في مبادرة 100 يوم صحة بمركز أبشواي بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى بمحافظة الفيوم، بتنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.



وبمتابعة المحاسب مراد مسعود رئيس ومركز أبشواى ، بتقديم الدعم الكامل وتذليل أي عقبات أو معوقات تواجه المبادرة،استقبلت الوحدة المحلية بسنرو القبلية التابعة لمركز ابشواي اليوم كل من الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة سوزي شعبان مديرية الطب البيطري بالفيوم ، و مها محمود رمضان الأزهر الشريف ، والدكتور راضي رشاد مدير الإدارة الصحية بابشواي ،وذلك خلال فاعليات ندوة بعنوان تفعيل دور الوحدات المحلية في مبادرة 100 يوم صحة ، والتطبيق العملي لمحتوي الندوة.

جديراً بالذكر أن رئيس المركز وجه سابقاً بنشر الجدول الإسبوعي لاماكن تواجد القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة على الصفحة الرسمية تسهيلا على المواطنين ، بالإضافة إلى التوجيه بتقديم الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات والمعوقات.

وفي السياق ذاته وفي إطار التعاون المستمر لخدمة المواطنين تم تنفيذ القافلة الطبية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة "عينك في عنينا" حيث تضمنت القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي بالمجان وكذلك توزيع الأدوية على من ثبت طبية احتياجه لها وتحديد مواعيد إجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية بالمجان ، وبحضور خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية.

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