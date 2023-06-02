إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في مركز ومدينة أبشواي بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير، وتوجيهات المحاسب مراد مسعود رئيس المركز بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها فوراً.

بازالة عدد 18 حالة تعد وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني وفك 2 شدة خشبية على مساحة 1719م تقريبا بمركز ومدينة ابشواي.

وقال مراد مسعود إن المخالفات عبارة عن ازالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن اسوار من البوص والفلق وبداخلها حجرات من البلوك على مساحة 350 م وسور من البلوك الابيض بطول 10 م وأعمدة من البلوك وبداخلها سور من البلوك الابيض بإرتفاع 2م على مساحة 50 م وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية عبارة عن سملات وأعمال حديد، بزمام ابوجنشو.

وإزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أطواف بالطمي وكسر طوب أحمر بداخلها بلوك ابيض على مساحة 87 م تقريباً وازالة استكمال لتصالح على مساحة 87 م تقريباً بزمام سنرو وإزالة حالة تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بدوار 17 على مساحة 175م تقريباً زمام جمعية سنهور للاصلاح الزراعي.

وإزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن بناء اساس على مساحة 60 م واستكمال 3 منازل متصالح عليهم بأبوكساه واستكمال مباني ثلاث غرف على مساحة 175م وازالة استكمال سور من البلوك الابيض بمنزل متصالح عليه وإزالة استكمال اسوار بالبلوك الابيض على مساحة 20 م تابع لجمعية الاصلاح الجيلاني بأبوكساة وإزالة سور علي مساحة 15م تابع لجمعية ائتمان ابوكساة.

وفك شدة خشبية والتعدي بصب حوائط على مساحة 120 م بأبوجنشو وفك شدة خشبية اخري لبناء بدون ترخيص علي مساحة 70م بسنرو ، تمت إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من اي تعديات لمسؤلي الجمعيات الزراعية.

وذلك تحت إشراف محمد موسي نائب رئيس المركز والمهندس هيلان مدير الإدارة الزراعية بأبشواي وبحضور خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية وخالد الجاحد المشرف العام علي الاشغالات و احمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي.

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