عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في مركز ومدينة أبشواي بالفيوم

الازالات مستمرة فى
الازالات مستمرة فى مركز ابشواى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير، وتوجيهات المحاسب  مراد مسعود رئيس المركز بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها فوراً.

 

 بازالة عدد 18 حالة تعد وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني وفك 2 شدة خشبية على مساحة   1719م تقريبا  بمركز ومدينة ابشواي.

 

وقال  مراد مسعود إن المخالفات عبارة عن  ازالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن اسوار من البوص والفلق وبداخلها حجرات من البلوك على مساحة 350 م وسور من البلوك الابيض بطول 10 م وأعمدة من البلوك وبداخلها سور من البلوك الابيض بإرتفاع 2م على مساحة 50 م وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية عبارة عن سملات وأعمال حديد، بزمام ابوجنشو.

 

وإزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أطواف بالطمي وكسر طوب أحمر بداخلها بلوك ابيض على مساحة 87 م تقريباً وازالة استكمال لتصالح على مساحة 87 م تقريباً بزمام سنرو وإزالة حالة تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بدوار 17 على مساحة 175م تقريباً زمام جمعية سنهور للاصلاح الزراعي.

 

 وإزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن بناء اساس على مساحة 60 م  واستكمال 3 منازل متصالح عليهم بأبوكساه واستكمال مباني ثلاث غرف على مساحة 175م وازالة استكمال سور من البلوك الابيض بمنزل متصالح عليه وإزالة استكمال اسوار بالبلوك الابيض على مساحة 20 م تابع لجمعية الاصلاح الجيلاني بأبوكساة وإزالة سور علي مساحة 15م تابع لجمعية ائتمان ابوكساة.

 

 وفك شدة خشبية والتعدي بصب حوائط على مساحة 120 م بأبوجنشو وفك شدة خشبية اخري لبناء بدون ترخيص علي مساحة 70م بسنرو ، تمت إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من اي تعديات لمسؤلي الجمعيات الزراعية.

 

وذلك تحت إشراف محمد موسي نائب رئيس المركز والمهندس هيلان مدير الإدارة الزراعية بأبشواي وبحضور  خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية وخالد الجاحد المشرف العام علي الاشغالات و احمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي.

 

 

مراجعات نهائية مجانية لطلاب التعليم الصناعي بإدارة أبشواي بالفيوم

 

 

محافظ الفيوم يتابع أنشطة وفعاليات منطقة الآثار لتنشيط السياحة

 

 

 

aa58fe06-a017-431b-8bf0-e5d873016f7a
aa58fe06-a017-431b-8bf0-e5d873016f7a
ad1c26ce-a79d-470c-a317-8ea386177dfb
ad1c26ce-a79d-470c-a317-8ea386177dfb
ad7f0b12-f3d8-455c-8ca2-2e551435e635
ad7f0b12-f3d8-455c-8ca2-2e551435e635
الفيوم اخبار الفيوم الأراضى الزراعية المتابعة الميدانية مركز أبشواى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ