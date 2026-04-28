تكريم داليا مصطفى في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر

حظيت الفنانة المصرية داليا مصطفى بتكريم خاص من إدارة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دولة الجزائر، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة وأعمالها المتنوعة التي تركت بصمة في الدراما العربية، وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة من المهرجان التي تُقام حاليًا وسط حضور لافت لعدد من نجوم وصنّاع السينما من مختلف الدول.

كما انضمت داليا مصطفى إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة نفسها، حيث تشارك في تقييم الأعمال المشاركة إلى جانب نخبة من السينمائيين والنقاد. وأعربت عن سعادتها بهذه المشاركة، مؤكدة أن وجودها في مهرجان دولي بهذا الحجم يمثل إضافة مهمة لمسيرتها وفرصة للاطلاع على تجارب سينمائية مختلفة من منطقة البحر المتوسط.

وعلى الصعيد الفني، تواصل داليا مصطفى حضورها الدرامي من خلال مسلسل “روج أسود”، الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية المعقدة مثل الخيانة والغيرة والتوترات النفسية داخل العلاقات الزوجية، في إطار درامي يمزج بين التشويق والبعد الاجتماعي. وتقدّم داليا في العمل أحد أكثر أدوارها تعقيدًا وجرأة، من خلال أداء هادئ يعكس صراعات داخلية عميقة وشخصية تحمل الكثير من التناقضات.

ويضم مسلسل “روج أسود” مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم رانيا يوسف، مهند حسني، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، أحمد جمال سعيد، عابد عناني، أحمد فهيم، وغادة طلعت، وهو من تأليف أيمن سليم.