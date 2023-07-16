مهاجم أفريقي.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز أتم اتفاقه مع فيستون مايلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، تمهيدًا لانضمامه للفريق الموسم الجديد.

وكتب أمير هشام عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: “بيراميدز ينهي اتفاقه مع يانج أفريكانز التنـزاني للتعاقد مع المهاجم فيستون مايلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.. تم الاتفاق على التفاصيل المالية ومدة التعاقد وكافة الامور مع اللاعب”.

بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الزمالك

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي الزمالك في ضم هداف الكونفدرالية الأفريقية خلال الانتقالات الجارية لمعاونة سيف الجزيري في الخط الهجومي، قبل أن ينجح بيراميدز في خطف الصفقة.

وكان بيراميدز قد حصل على توقيع كلا من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، من الزمالك مؤخرًا في صفقة انتقال حر.