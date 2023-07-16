حسين حجاج : كنت هضرب 3 شباب والفن ملهوش أمان

تحدث الفنان حسين حجاج عن تعرضه للتنمر في التسعينات قائلا:' كنت شغال مسرح تبع جلال الشرقاوي ومسرحية لأحمد آدم وطالع من المسرح ٣ ونص فجرا، ومكنش عندي عربية سنة ٩٩ ولقيت ٣ شباب في سن العشرينات وقعدوا يقولوا شوفت أيده شوفت كذا.

أضاف خلال حواره مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي قائلا:' روحت قالب عليهم الوش التاني وكنت قادر أضربهم التلاتة .

حسين أبو الحجاج



وكشف سبب تمسكه بمهنة تصليح السيارات قائلا :' من ٨٦ اشتغلت في ورشة تصليح سيارات وجالي التمثيل وأنا شغال في نفس المهنة ومقعدتش في القاهرة لأني مش حاببها ولما بيكون عندي تصوير ببات فيها وتاني يوم أرجع المنيا، ليه مشروع ناجح اقفله وفي ناس بتاكل عيش ؟"



ختم قائلا:' التمثيل مالوش أمان وأعرف ممثلين كتير مش لاقية تاكل والممثل اللي النهاردة ميعملش مشروع جنب الفن بتاعه خسران كل حاجة، في فنانين دلوقت مش لاقين ياكلوا.

كشف الفنان حسين حجاج عن سبب رفضه للعمل مع المنتج أحمد السبكي قائلا:' رفضت الشغل مع منتج بسبب سلوكياته لأنها مش كويسة مع الممثلين عشان كده قررت مش هشتغل معاه تاني حتى لو هيديني بطولة.

أضاف خلال حواره مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' مبيدفعش أجور كويسة وفي مرة كنت شغال معاه فيلم واتعودنا في شركات الإنتاج إننا تاخد ١٠ في المئة ولباقي في اللوكيشن إنما دا ممكن تروحيله الشركة وانتي مش عارفة هيدفعلك كام، عنده فهلوة ومبيحبش يدفعلك اللي انتي تستاهليه لازم أقل.