تعرض والدة الفنان علي الطيب لأزمة صحية

أعلن الفنان علي الطيب عن تعرض والدته لأزمة صحية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وذلك في منشور مقتضب له عبر حسابه على موقع فيسبوك.

علي الطيب

وكتب علي الطيب عبر فيسبوك:" اللهم اشف أمي شفاء لا يغادر سقما"، فيما بادله متابعوه بالدعاء لها.

وشارك علي الطيب في دراما رمضان 2023، بمسلسلي عملة نادرة، وتحت الوصاية مع الفنانة منى زكي، ونال إشادات كبيرة عن دوريه.

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية، حول امرأة تقوم بإعالة أسرته من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

المسلسل بطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، نسرين أمين، خالد كمال، مها نصار، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد خالد صالح، تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن آخر أعمال على الطيب مسلسل مسلسل "المتهمة"، الذي عرض يوم 6 أكتوبر 2022.