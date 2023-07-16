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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين تحصل على 4.7 مليار جنيه من عملائها خلال أبريل الماضي

ارتفاع الأقساط التأمينية
ارتفاع الأقساط التأمينية خلال أبريل الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين  خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أبريل 2023، قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال أبريل الماضي بلغت 4.7 مليار جنيه مقابل  4.4 مليار جنيه خلال أبريل 2022 بنمو 7.2% .

وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2 مليار جنيه خلال أبريل 2023 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال أبريل 2022 بنمو قدره 47.6%.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية إنخفاض الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 2.6مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 3 مليار جنيه خلال أبريل 2022، بتراجع 11.2%.

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وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 16.9 % مسجلة 4.2 مليار جنيه خلال أبريل 2023، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 479.5 مليون جنيه خلال أبريل 2023، مقابل 777 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، پإنخفاض 38.3 %.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة 

يشار إلى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت نمو خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 19.3% على أساس سنوى.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 1.9مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2022. 
 

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